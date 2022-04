Trek-Segafredo heerst in Parijs-Roubaix met Longo Borghini als afwerker, Kopecky tweede bij de vrouwen

Trek-Segafredo won vorig jaar al Parijs-Roubaix voor vrouwen met Deignan. Longo Borghini soleerde dit jaar naar winst namens dezelfde ploeg. Kopecky werd tweede.

De grote namen bleven niet gespaard van incidenten in deze Parijs-Roubaix: een val van Cavalli, een lekke band voor Van Dijk, Kopecky die nog net een valpartij kon ontwijken. Erath was de sterkste in de vroege vlucht, maar op de strook van Orchies was ook de Duitse wel weer gegrepen.

Van Dijk kwam met een straffe versnelling weer aansluiten. Niet veel later gaf Kopecky er dan weer een snok aan. Bastianelli en Brand sprongen mee. De wereldkampioene zou al zeker niet winnen: Balsamo liet zich na een lekke band meetrekken door een ploegwagen en werd uit koers genomen. Minder goed nieuws uit Belgische hoek was dat Bossuyt ten val was gekomen.

SD WORX JAAGT

Vlak nadat het vooraan tot een hergroepering kwam, schudde Longo Borghini vervolgens een aanval uit haar benen. Kopecky legde er op een volgende kasseistrook aanvankelijk de pees op, waarna de overname van haar teamgenote Van den Broek-Blaak volgde. De achtervolgsters bleven echter steken op een tiental seconden en Kopecky lag er ondertussen ook af.

De voorsprong van Longo Borghini dikte weer aan. Achter haar kwam het tot een samensmelting van beide groepjes. Kopecky nam volop het initiatief in de achtervolging, maar met Van Dijk en Brand kreeg ze telkens twee waakhonden van Trek-Segafredo aan het wiel. Van den Broek-Blaak kon in deze fase van de wedstrijd niet volgen.

KLOOF IN FINALE MINSTENS HALVE MINUUT

De Nederlandse zou nog wel een keertje terugkomen, om dan in dienst van Kopecky de kloof ten opzichte van de leidster te verkleinen tot een halve minuut. Minder dan dat werd het verschil niet meer. Longo Borghini soleerde naar winst. In de achtervolgende groep was er aan de sprint niets te doen aan Kopecky, die naar de tweede plek vlamde. Brand kwam als derde over de meet op de piste.