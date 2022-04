Winnares Parijs-Roubaix ging door heel moeilijke periode en nu ineens is daar de beloning: "Ik kreeg antibioticakuur"

Soms moet je door een moeilijk periode op weg naar een beloning. De winnares van Parijs-Roubaix kan er echt wel over meespreken.

"Dit is een ongelooflijk gevoel", trapt Elisa Longo Borghini een open deur in na het winnen van Parijs-Roubaix bij de dames. "Het is een heel lastig voorjaar geweest voor mij. Ik heb een maand lang sinusitis gehad. Ik kon niet presteren zoals ik wilde. Mijn ouders, mijn vriend en mijn nichten hielden mijn moreel overeind."

Het was lang onzeker of de Italiaanse Parijs-Roubaix zou rijden. "De ploeg bracht me aan de start van deze koers, maar ik dacht niet dat ik er klaar voor was. Ik wist niet of ik wel wilde deelnemen. Ze bleven me zeggen: "Je bent er meer dan klaar voor". Ik moet nu toegeven dat ze gelijk hadden."

AMSTEL EN BRABANTSE PIJL OVERGESLAGEN

"Ik moest eerst een stap achteruit zetten om er daarna weer één vooruit te kunnen zetten", vervolgt de Trek-renster haar verhaal. "Ik sloeg de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl over en kreeg een antibioticakuur." Blijkbaar was dat net wat Longo Borghini nodig had.

Haar triomf in Roubaix is een persoonlijk hoogtepunt, maar ook een bewijs van de sterkte van de ploeg. In de achtervolgende groep werd uitstekend voor haar afgestopt. "Ik wou dat ik al mijn teamgenoten mee kon nemen op het podium, want het was echt een teamprestatie. Dit is ook een zege voor Elisa Balsamo, die uit koers werd genomen. De regels zijn de regels, maar ik leef mee met haar."