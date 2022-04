Bert De Backer beschouwt voor op Parijs-Roubaix: "Van Aert? Dan kan hij top zijn"

Het wordt een erg interessante editie van Parijs-Roubaix, zoveel is zeker en duidelijk deze paaszondag. Wat met ... Wout van Aert?

Het lijkt een beetje dé vraag van een miljoen: hoe goed kan Wout van Aert zijn na zijn coronabesmetting die hem uit de Ronde van Vlaanderen en de Gold Race hield?

Kan top zijn

"Als het bij Wout van Aert om een verkoudheid ging qua symptomen, dan kan hij top zijn", aldus Bert De Backer in De Zondag.

"Er is veel onzekerheid in het peloton, het is onmogelijk te voorspellen wat er deze Roubaix zal gebeuren. Jumbo zal met alle kennis die voorradig is geen risico's nemen."