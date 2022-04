Bradley Wiggins analyseert plotse dominantie van Ineos in klassiekers: "Ze staan er overal"

Ook Bradley Wiggins staat versteld van de kracht van Ineos. De laatste drie klassiekers zijn allemaal gewonnen door de Britse formatie, als je de Brabantse Pijl meetelt.

Na het volgen van Parijs-Roubaix op de motor was Wiggins vooral onder de indruk van de putsch van Ineos in het begin van de koers. "We hebben nog nooit zoiets gezien in Parijs-Roubaix", zegt de voormalig Tourwinnaar aan Eurosport. "Het past bij de aanpak van Dave Brailsford om de dingen op een andere manier te doen en te breken met de tradities van de sport."

Het succesverhaal van Ineos in de klassiekers is duidelijk. Telkens slagen ze erin om met zeker drie man mee te zitten in de finale, terwijl de grote favorieten dan al lang al hun ploegmaats zijn kwijtgespeeld. En dan staat er telkens wel eentje op bij Ineos die het af kan maken: straf.

KLASSIEKE RENNERS ZIJN HELPERS IN DE RONDEN

Na jarenlang in te zetten op het groterondewerk, oogst Ineos nu dus met zijn klassieke selectie. "Ze hebben een ploeg gebouwd die niet gebaseerd is op die traditionele klassieke renners. Deze jongens zijn renners die ook aan de start van de Tour de France kunnen komen en daar de helpers zijn voor renners als Egan Bernal en Geraint Thomas. Dit zijn geen klassieke renners die verwijnen na april. Die jongens staan er overal."