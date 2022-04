Bakelants verklaart succes eigen team en vreest voor ex-ploeg Lotto: "Op dit moment ziet het er voor hen niet goed uit"

Ook voor Jan Bakelants is het genieten van de successen in zijn team. Bij Lotto Soudal oogt de situatie ondertussen veel minder rooskleurig dan bij Intermarché-Wanty-Gobert.

Bij Sporza haalt Bakelants de verschillende factoren aan voor het succes van Intermarché-Wanty-Gobert, dat met Girmay en Kristoff twee klassiekers won. "Onze ploeg heeft veel meningen en verschillende aanpakken. Daar wordt regelmatig over gediscussieerd, maar die opendebatcultuur werkt wel versterkend. Het materiaal is in orde waardoor je al minder pech hebt. Daarnaast helpt iedereen ook elkaar en kent iedereen zijn rol."

Intermarché was één van de teams die wel eens in problemen kon komen met het oog op degradatie, maar door die straffe prestaties is daar helemaal geen sprake van. "We hadden gepland om de punten vooral uit de kleinere koersen te halen en minder uit de grote. In realiteit blijkt het nu andersom. Ik denk dat we de ploeg zijn met de minste middelen, maar we zijn heel efficiënt met de middelen die we hebben."

OOK LOTTO AAN GOED SEIZOEN BEZIG

Lotto, de ex-ploeg van Bakelants, dreigt wel uit de WorldTour te vallen. "Het is vervelend want ze zijn ook aan een goed seizoen bezig. Ze hebben ook al twaalf overwinningen, maar iedereen kijkt daar over omdat het niet in de grote koersen was. Met Caleb Ewan is het ook realistisch dat ze straks enkele overwinningen behalen in de Tour de France. Dan is het ook voor hen een goed seizoen."

Zelfs dan is het nog lang niet zeker dat ze bij Lotto in de WorldTour kunnen blijven. "Als ze hun licentie willen behouden, zullen ze nu snel enkele resultaten moeten behalen om eventueel nog over Israel-Premier Tech te springen. Maar op dit moment ziet het er voor hen niet goed uit."