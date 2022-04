Patrick Lefevere komt nog eens terug op incident met Lampaert: "Onvergeeflijk" en "Of we fan gaan zoeken?"

Yves Lampaert kwam door een supporter ten val in de finale van Parijs-Roubaix. En dat zinderde na bij de ploeg.

Op zeven kilometer van het einde ging Yves Lampaert onderuit door een toeschouwer die te dicht bij de weg in zijn handen stond te klappen. En dus was het alweer een pechdag voor Quick-Step - Alpha Vinyl, dat daarvoor ook al in de klappen had gedeeld met onder meer Sénéchal en Asgreen.

Lampaert zelf was furieus op het moment zelf, maar suste achteraf enigszins: "Misschien had ik hem geen kalf moeten noemen."

Onvergeeflijk

Patrick Lefevere van zijn kant is in Het Nieuwsblad duidelijk: "Wat die supporter deed bij Yves is onvergeeflijk. Dat kalf gaat vanavond naar huis, maar bij Yves is de morele schade groot."

"Iedereen vraagt mij: Ga je hem zoeken? Maar waarom zouden we dat doen? Die vrouw in de Tour heeft uiteindelijk een boete gekregen van 1.200 euro ..."