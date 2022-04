Wout van Aert klaar en duidelijk over vermoedens bij Alpecin: "Dat kan me niets schelen"

Wout van Aert ging niet zo sterk zijn in Parijs-Roubaix als voordien, werd gezegd. Bij Alpecin plaatsten ze bij die theorie meteen al vraagtekens en zeker bij de communicatie van Jumbo-Visma.

De Nederlandse formatie kondigde aan dat Van Aert Parijs-Roubaix in een ondersteunende rol zou rijden, iets wat de renner zelf ook bevestigde. Bij Alpecin-Fenix deden ze daar vooraf - net als sommige analisten - al meewarig over. Uiteindelijk werd Wout van Aert knap tweede, Mathieu van der Poel pas negende.

KRITIEK ROODHOOFT

Na de koers liet Christophe Roodhooft zich kritisch uit over Jumbo-Visma, vooral ten aanzien van algemeen directeur Richard Plugge. Geconfronteerd met de twijfels die ze bij Alpecin hadden over de rol van Van Aert, heeft de Belgische kampioen een helder antwoord in huis: "Dat kan me helemaal niets schelen."

Van Aert benadrukte na Parijs-Roubaix dat het voor hem zelf ook een verrassing was dat hij zo goed voor de dag kwam. "Ook al gelooft niet iedereen mij, ik ben trots dat ik na alle moeilijkheden toch nog tweede kon eindigen in Parijs-Roubaix."