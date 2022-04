Israel-Premier Tech schuift twee pionnen naar voren voor Waalse Pijl

Woods en Fuglsang zijn de twee kopmannen bij Israel-Premier Tech voor de Waalse Pijl.

“De Waalse Pijl is een grote kans voor ons team”, zegt sportief directeur Steve Bauer aan WielerFlits. “We hebben heel sterke leiders met Michael en Jakob, die allebei al geweldige prestaties geleverd hebben in deze wedstrijd. Misschien kan het ons jaar worden met één van deze mannen, het gaat allemaal om de power die je hebt op de Muur van Hoei. Deze wedstrijd kent geen geheimen.”

Voor Woods een ideale gelegenheid om zich te laten zien, want dit seizoen kwam hij nog niet vaak in beeld. “Het doel is om hier een pagina om te slaan. In het Baskenland was ik niet waar ik zou willen zijn. Ik heb echter vertrouwen voor morgen, deze wedstrijd ligt me uitstekend. Ik wil beter doen dan mijn derde plaats van twee jaar geleden en mijn vierde plek van vorig jaar.”

Ook voor Fuglsang is het een ideale gelegenheid om zich in de kijker te rijden. “Ik voel me goed en ben gemotiveerd voor de koers van morgen. We hebben een sterke ploeg en deze race ligt me. Je weet echter nooit hoe je je voelt, totdat je bij de Muur bent. Dan is het aan de benen en niets anders.”