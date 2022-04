Remco Evenepoel voor het eerst opnieuw in koers met Wout van Aert sinds WK: "Of we al een koffie hebben gedronken?"

Zondag komen ze elkaar voor het eerst sinds het moeizame WK 2021 in Leuven opnieuw tegen, in Luik-Bastenaken-Luik: Wout van Aert en Remco Evenepoel.

Na het WK was er toch wat onmin tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel. En dus moesten ze samen maar eens een koffietje gaan drinken.

Geen koffie

"Of we al een koffie hebben gedronken? Neen, dat nog niet", blikt Remco Evenepoel nu bij VTM vooruit op de koers van zondag in Luik.

"Ik ben heel benieuwd. Wout was al heel goed afgelopen zondag in Parijs-Roubaix. Ik ben blij om hem terug te zien, het is de eerste keer sinds het WK. Ik hoop er een mooie koers van te maken."