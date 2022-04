Frans feestje in de Alpen: een dag na zijn tranen om ontgoocheling haalt Pinot zijn gram, Bardet is eindwinnaar

Een dag na zijn tranen moest laten vanwege ontgoocheling haalt Thibaut Pinot toch zijn gram. De Fransman won de slotrit in de Ronde van de Alpen. De eindzege gaat naar Bardet.

Met een voorsprong van twee seconden op Bardet begon leider Bilbao aan de slotrit en ook nog heel wat anderen kwamen nog in aanmerking voor de eindzege. Ook in de laatste rit van en naar Lienz speelden vroege vluchters uiteraard hun rol. Dat waren deze keer De La Cruz, Amador, Kämna, Pinot, Piccoli, Gonzalez, Vargas, Covili, Cepeda, Zardini, Bais, Arrieta, Segurola en Traeen.

De La Cruz en Pinot maakten er op de beklimmingen een koppeltijdrit van. Even kampte Pinot wel met een mechanisch defect. De Fransman moet zich afgevraagd hebben of hij weer de pechvogel zou zijn, na zijn tweede plek uit de vierde rit, maar hij kon snel weer aansluiten.

PINOT SOLO NAAR WINST

In de finale kon het verschil nog gemaakt worden op de Stronach, een klim van tweede categorie. Bilbao leek het daar lastig te hebben. De kloof met het leidersduo in de rit was hoe dan ook te groot om vanuit de groep der favorieten nog de sprong te maken. Pinot schudde in de slotkilometers De La Cruz van zich af. Na de pijnlijke ontgoocheling een dag eerder haalt de Fransman nu toch zijn gram!

Er moest dan enkel nog duidelijkheid komen wat het algemeen klassement betreft. Romain Bardet kon die paar secondjes achterstand nog goedmaken en kroonde zich tot eindwinnaar van de Ronde van de Alpen.