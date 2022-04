Volgens Marc Sergeant kan Wout Van Aert Luik-Bastenaken-Luik winnen en moet Remco Evenepoel vroeg vertrekken

Bij Het Nieuwsblad is Marc Sergeant analist voor het wielrennen. Daar blikt hij al vooruit naar zondag voor Luik-Bastenaken-Luik en probeert hij de kansen van Wout Van Aert en Remco Evenepoel in te schatten.

Zondag maakt Wout Van Aert zijn debuut in de Ardennenklassieker. Volgens Sergeant is zondag winnen realistisch voor Van Aert. Sergeant doelt dan op vorig seizoen, waarin Van Aert 2e werd in de Tirreno-Adriatico. Volgens Sergeant kan iemand die 2e wordt in die koers zeker ook in Luik winnen. Ook verwijst Sergeant naar de slotetappe van Parijs-Nice dit jaar. Van Aert nam Primoz Roglic daar op sleeptouw.

IN EEN ZETEL BRENGEN

Ook over Remco Evenepoel heeft Sergeant een mening. Evenepoel zal zondag een beschermde status krijgen bij Quick Step-Alpha Vinyl. Maar de beste kans voor hem is al vroeg in de aanval trekken volgens Sergeant. Dat kan al in het drieluik van de Côte de Wanne, Côte de Stockeu en Côte de la Haute-Levée zijn. Zo zou Evenepoel Julian Alaphilippe in een zetel kunnen brengen volgens Sergeant.