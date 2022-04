Evenepoel denkt aan eerste trainer en looft Lefevere na triomf in Luik: "Dat heeft ons rust in het hoofd gegeven"

Remco Evenepoel heeft nu een triomf van het allerhoogste niveau beet. Lefevere, zijn eerste trainer, zijn familie: Evenepoel betrok hen allen in de hulde.

Evenepoel bekroonde zijn groeiende vorm met een zege in een Monument. "Dit is geweldig. Dit is mijn droomkoers en ik wilde deze zeker één keer in mijn leven winnen. Het is gek dat het al lukt bij mijn eerste deelname. De piek kwam op de perfecte dag. Ik voelde dat de beste Remco aan het terugkomen was en vandaag zat de beste Remco op de fiets. Dit is een bewijs aan mezelf dat ik tussen de besten ter wereld sta."

De vele trainingen rendeerden. "Ik had de finale met mijn ogen dicht kunnen rijden. Ik stuurde deze ochtend een bericht naar mijn eerste trainer Fred Vandervenne om te zeggen dat hij er ook een aandeel in heeft als ik zou winnen. We kenden deze wegen toen al." Na zo'n triomf is het ook terugdenken aan die ene dag in 2020. "Sinds mijn val in de Ronde van Lombardije heb ik veel ups en downs gekend."

VAN NEGATIEF NAAR POSITIEF

Ook mentaal was het nadien zwaar. "Ik heb een lastige periode gekend. Al het negatieve is nu omgetoverd in één groot positief punt. Op het einde van 2020 en een deel van 2021 was ik een moeilijk persoon om mee samen te leven. Ook voor mijn vriendin en mijn familie. Als het op de fiets goed gaat, gaat het ook naast de fiets goed. Als het ene slecht is, gaat het andere ook slecht. Ik wil dat alles gewoon vlot en normaal gaat."

© photonews

En nu is ook die klassieker binnen voor Quick-Step! "Het is geen geheim dat we lastige voorjaarsklassiekers kennen. We hebben nu negentien overwinningen. Het is dus niet dat we aan een slecht seizoen bezig zijn, het was enkel een moeilijke periode in de klassiekers. Als je naar de laatste weken kijkt, reden we top tien in Roubaix, zesde in de Amstel en vierde in de Waalse Pijl. We konden voelen dat het aan het beteren was."

LEFEVERE ZORGT VOOR RUST

Lovende woorden van Evenepoel waren er voor Patrick Lefevere, voor de manier waarop die met de situatie omging. "In de teammeeting voor deze koers zei Patrick tegen alle jongens om kalm te blijven wat er ook gebeurde en dat het sowieso niet het einde van de wereld ging zijn. Dat heeft ons rust in het hoofd gegeven om naar deze koers toe te leven."

© photonews

Voorts wilden ze bij Quick-Step vooral trouw aan zichzelf blijven. "We zijn altijd met de Wolfpack-mentaliteit blijven rijden. We zijn blijven geloven in de sterkte van onze groep. Het was een mooi gebaar van Patrick om ons te kalmeren. Hij heeft getoond dat hij altijd in ons gelooft, ook in een moeilijke periode. Dat is wat een CEO doet en we hebben getoond dat we het kunnen."