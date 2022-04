Patrick Lefevere geeft update over vete tussen Evenepoel en Van Aert

Luik-Bastenaken-Luik, met Evenepoel en Van Aert aan de start. Krijgen we vonken en vuur tussen de twee?

Luik-Bastenaken-Luik is voor QuickStep-Alpha Vinyl een laatste kans in het voorjaar, net voor Patrick Lefevere zijn balans zal opmaken.

Maar het is ook een weerzien tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert na het mislukte WK in Leuven voor de Belgische ploeg. Komt de vete weer bovendrijven?

“Ik denk dat hun onderlinge relatie meer bij jullie leeft dan bij ons. Heel dat verhaal van het WK blijft wat nazinderen en het wordt te pas en te onpas opgerakeld”, zegt Lefevere aan HLN. “Hopelijk is er niks blijven hangen tussen die twee, dat zou jammer en dom zijn.”

“Bij ons in elk geval niet. Wij rijden gewoon onze koers en hebben buiten die twee nog een paar goeie renners. In de Waalse Pijl hebben we volledig de kaart van Alaphilippe gespeeld, morgen kunnen we het doen zoals we het graag doen.”