Valverde waagt dag voor 42ste verjaardag nog poging om te verbazen: "Luik-Bastenaken-Luik betekent veel voor mij"

Al jarenlang verbaast Alejandro Valverde. Woensdag was hij nog de tweede beste. Zijn 42ste verjaardag komt er maandag aan. Kan hij die vieren als winnaar van Luik-Bastenaken-Luik?

"Het is mijn laatste keer in Luik en ik hoop dat het goed meevalt. Hopelijk zal ik me goed voelen en mijn rivalen niet", had Alejandro Valverde wel zin een grapje. Toen het er wat serieuzer aan toeging, sprak de Movistar-man zijn liefde voor de Ardennenklassieker uit. "Luik-Bastenaken-Luik betekent veel voor mij."

AL VIER KEER GEWONNEN

Zowel zijn eigen carrière heeft in Luik een extra pigment gekregen en de koersorganisatie was zonder twijfel ook blij met zijn vier overwinningen uit het verleden. "Het is het enige Monument dat ik gewonnen heb en ik ben zelfs de enige Spaanse renner die deze koers gewonnen heeft."

Al is hij ook niet de enige renner van Movistar die de rest in het oog moet houden, verzekert Valverde. "Enric Mas kan het ook goed doen in deze koers, die hem wel ligt. De slotkilometers uit de vorige jaren waren beter geweest voor hem, en ook voor mij, want er zaten meer klimmen in en een oplopende aankomst. Maar het is nog altijd een zware koers waarin Enric kan uitblinken."