Wout van Aert: "Doel was dit voorjaar Monument te winnen en dat is niet gelukt, gezien omstandigheden tevreden"

Wout van Aert kan wel degelijk ook in Luik-Bastenaken-Luik ver komen. Een Monument winnen, de vooropgestelde missie dit voorjaar, zat er net niet in.

"Dit was voor mij het hoogst haalbare resultaat", verkondigde Wout van Aert aan de aankomst in Luik. "Ik heb geprobeerd de beste klimmers te volgen en bovenop de Côte de la Roche aux Faucons was het hangen en wurgen om mee te zijn."

Het was een sprint van stervende zwanen

In de finale was er nog een samensmelting, waardoor de Belg van Jumbo-Visma mee was in de achtervolgende groep. "In de laatste kilometers heb ik ervoor gekozen om alles op alles te zetten om te kunnen sprinten voor het podium en dat kostte veel kracht. Het was een sprint van stervende zwanen, maar gelukkig was het net genoeg voor het podium. In de Belgische kampioenschapstrui wilde ik koste wat kost een podiumplek pakken."

Van Aert besluit zijn voorjaar met zeges in de Omloop en E3, een tweede plek in Roubaix en een derde plaats in Luik. "Mijn doel was om dit voorjaar een Monument te winnen en dat is helaas niet gelukt. Gezien de omstandigheden moet ik echter tevreden zijn hoe ik gepresteerd heb en wat ik eruit heb gehaald. Al bij al was het een mooi en succesvol voorjaar."