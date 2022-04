Nieuwe Zwitserse ploeg opgericht door Fabian Cancellara

Fabian Cancellara richt een nieuwe wielerploeg op. Dat heeft hij vandaag aangekondigd op een persconferentie. De ploeg zal Tudor Pro Cycling heten.

Vanmiddag tijdens een persconferentie kondigde Fabian Cancellara aan dat hij een nieuwe wielerploeg opricht: Tudor Pro Cycling. Die bouwt voort op de continentale ploeg Swiss Racing Academy. Tudor is daar al sponsor van en is verkoper van luxehorloges.

"In het begin gaan we ons vooral op de jeugd concentreren", zegt Cancellara. "Op 15 mei rijden we Parijs-Roubaix voor beloften."

"Vanaf 2023 is het de bedoeling om een echt profteam te hebben", gaat Cancellara verder. "De opleidingsploeg blijft behouden. We hopen om dat jaar al de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland te rijden."