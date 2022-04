Steels eerlijk: "Dat heeft Remco zeker een jaar gekost" en "Intern verwachtingen misschien te hoog gelegd"

Remco Evenepoel heeft eindelijk (een beetje) komaf gemaakt met de criticasters, zoveel is duidelijk.

"Als ploeg zien wij het hele verhaal. Deels zijn de media te streng geweest voor Remco, maar deels hebben we intern misschien ook wel op momenten de verwachtingen te hoog gelegd", aldus Tom Steels daarover eerlijk in De Tribune.

Jaar gekost

"Dit soort supergetalenteerde renners kom je in een carrière misschien maar een of twee keer tegen. Ook ik ga dan soms denken dat echt alles mogelijk is."

"Maar als een renner in een ravijn duikt, dan worden het opnieuw gewone mensen. Zijn revalidatie heeft veel tijd gevraagd. Volgens mij heeft hij door die crash een stilstand in zijn ontwikkeling gekend van minstens een jaar."