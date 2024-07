Remco Evenepoel zorgt toch wel voor verbazing bij Soudal Quick-Step: Tom Steels geeft tekst en uitleg

Ze hebben bij Soudal Quick-Step toch ook wel met verbazing één en ander over Remco Evenepoel moeten vaststellen. Dat verklaart Tom Steels.

In de Dauphiné zag het er nog niet naar uit dat Remco Evenepoel zo sterk zou zijn, maar enkele weken later was hij in de Tour de France constant de derde beste man in koers. Het is niet dat grote verschil waar ze bij Soudal Quick-Step zo van zijn omvergeblazen. Dat hij progressie ging boeken, hadden ze nog wel verwacht.

"Hij heeft me verrast door het feit dat hij zich zo rap heeft aangepast aan de Tour", verklaart Tom Steels bij Cyclism'Actu. "Dat is niet evident", weet de ploegleider ook door de vele deelnames uit zijn eigen actieve loopbaan aan de Tour de France. "Je hebt al die andere koersen, maar de Tour is nog iets compleet anders."

Evenepoel gemaakt voor de Tour

Remco Evenepoel ging daar uitstekend mee om. "Hij heeft zich echt snel aangepast. Hij is echt gemaakt voor de Tour, dat zal in de toekomst ook blijken", klinkt het vol vertrouwen. "Hij zal dan ook een jaar extra ervaring hebben." Nu een eerste podiumplaats behaald is, is de vraag waar de lat de volgende jaren zal komen te liggen.

"Ik denk wel dat het het doel zal worden om ooit de Tour te winnen", erkent Steels. "In welk jaar dat zal zijn weet ik niet, maar ik denk wel dat hij er toe in staat is." Het geloof in Evenepoel is aanwezig. Nu is het zaak om blijven te verbeteren en zo zijn potentieel maximaal te benutten. Bovendien is het hopen op een ideaal parcours.

Evenepoel heeft parcours op maat nodig

Onder andere Philippe Gilbert heeft al laten uitschijnen dat Evenepoel wellicht een parcours nodig heeft dat meer op zijn maat is om te kunnen winnen.