Peter Sagan krijgt groen licht om opnieuw te trainen, ook Sonny Colbrelli terug op de fiets

Peter Sagan werd dit jaar besmet met het coronavirus. Hij probeerde het voorjaar nog te rijden, maar moest van die plannen afzien. Vandaag kondigde zijn ploeg TotalEnergies aan dat hij opnieuw mag beginnen trainen. "Ik bedank mijn team heel hard voor hun steun", zegt Sagan.

Thanks for your support, time to go back on my 🚲 now! #AllezTotalEnergies



Merci pour votre soutien, il est temps de remonter sur mon 🚲 maintenant! #alleztotalenergies @iamspecialized @sportful @ride100percent https://t.co/L1bkXDFabv