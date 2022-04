Zaterdag eerste keer E3: "Snel doorgroeien naar World Tour"

Zaterdag staat er een nieuwe race op het programma. En het is er eentje met de nodige ambities, zoveel is duidelijk.

Zaterdag 30 april zal er voor het eerst een vrouwenversie worden gereden van de E3 Prijs Harelbeke. En de organisatie heeft ambities.

"Wij mogen in ons eerste jaar maar organiseren als 1.2 wedstrijd. Maar wie ons kent weet dat wij zo snel mogelijk willen doorgroeien. En ja, dat is het niveau van de WorldTour", aldus organisator Jacques Coussens bij Sporza.



"Of de vrouwen ooit op dezelfde dag als de mannen gaan rijden? Wij gaan onze eerste editie stevig evalueren. Kijken waar we eventueel kunnen bijschaven. De datum moet ook goed zijn op de kalender."