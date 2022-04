Ineos gaat mogelijk niet alleen in het wielrennen investeren

Jim Ratcliffe wil niet alleen van Ineos een naam maken in het wielrennen, maar hij heeft ook een voetbalploeg op het oog en het is niet de minste.

Het is al langer bekend dat Chelsea FC te koop staat. Nu zou de Ineos-topman Jim Ratcliffe lastminute nog een bod hebben uitgebracht op Chelsea. Het zou gaan over een bedrag van om en bij de 5 miljard euro volgens de Britse pers. In 2019 heeft hij al het Franse OGC Nice gekocht en wil duidelijk zo zijn sportimperium verder uitbouwen.

Het lijkt er dus op dat Ineos niet alleen een succesvolle wielerploeg zal zijn, maar ook zijn tentakels verspreid in andere sporttakken.