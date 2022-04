Winnaar van Gent-Wevelgem tekent tot 2026 bij Intermarché-Wanty-Gobert

Biniam Girmay, de 22-jarige Eritreeër die Gent-Wevelgem won, ondertekende een nieuw contract tot eind 2026.

De vicewereldkampioen bij de beloften schreef geschiedenis door als eerste Afrikaan een klassieker op zijn naam te schrijven. Hij tekende nu een nieuw contract tot en met 2026. "Ik beschouw Intermarché-Wanty-Gobert als mijn familie, nergens anders zou ik liever willen zijn. Ik ben gemotiveerd als nooit tevoren om minstens tot eind 2026 de kleuren van het team te verdedigen", vertelt Girmay.

Girmay had nog een contract tot 2024, maar verlengt dat nu. "Vanaf de eerste dag werd er naar mijn noden geluisterd en gaf de performance cel blijk van vertrouwen door een wedstrijdprogramma op maat en een langetermijnplan op te stellen", vervolgt Girmay.

"Ze geloofden in mijn capaciteiten om het in de meest prestigieuze wedstrijden goed te doen en ik ben hen daar oneindig dankbaar voor. Ik ben ervan overtuigd dat mijn landgenoten gelukkig zullen zijn om te horen dat mijn toekomst gelinkt wordt aan het team dat me de mogelijkheid geboden heeft om open te bloeien en belangrijke pagina's van de geschiedenis van het Afrikaanse wielrennen te schrijven. Een perfecte omgeving die, hopelijk, nog vele jaren tot vele onvergetelijke momenten zal leiden."