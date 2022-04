Wie zag dat aankomen? Remco Evenepoel en Oumi Rayane brengen ferm nieuws naar buiten

Remco Evenepoel heeft zijn eerste monument gepakt vorige week, ondertussen lacht de toekomst hem helemaal toe.

Remco Evenepoel en Oumi Rayane hebben zich namelijk dit weekend weten te verloven. Dat valt te lezen op de sociale media van Evenepoel.

"De reden waarom we momenteel op een wolkje leven is dat we ja hebben gezegd voor het leven", aldus Evenepoel.

Bij de post ook een foto van Oumi Rayane met een knoert van een ring om haar vinger. Een trouwdatum is er nog niet. De verloving dateert blijkbaar al van eind december 2021.