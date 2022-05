🎥 Vooral in Luik een rollercoaster: emoties liepen hoog op bij Quick-Step bij val Alaphilippe en zege van Evenepoel

De klassiekers zijn een rollercoaster van emoties geweest voor Quick-Step. De zege van Evenepoel in Luik zorgde voor de meest positieve emoties, al waren er ook mindere momenten.

Zeker in het begin van de klassieke campagne, maar in Luik-Bastenaken-Luik volgde er nog een laatste kans om een grote klassieke overwinning te behalen. In een groot deel van een nieuwe aflevering van 'The Wolfpack Insider' wordt daarop gefocust.

Eerst was er de valpartij waarbij Julian Alaphilippe en Ilan Van Wilder betrokken geraakten. Er wordt getoond hoe de ploegleiding van dat nieuws op de hoogte geraakte en daarop reageerde. Een paar uur later slaat de sfeer gelukkig helemaal om.

Remco Evenepoel heeft zich dan met een machtige solo tot winnaar van Luik-Bastenaken-Luik gekroond. Dat zorgt bij hem voor hevige emoties, maar ook bij zijn ploegmaats. Met Pieter Serry was Evenepoel dan ook nog een weddenschap aangegaan.