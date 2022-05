Fem van Empel wint op mountainbike op VAM-berg, ook Alicia Franck toont zich en twee Belgische mannen op podium

Fem van Empel, Alicia Franck: het zijn enkele veldrijdsters die hun mountainbike bovenhaalden om op de VAM-berg te gaan racen.

Daar stond een manche van de 3 Nations Cup in het mountainbike op het programma. Ook op hun mountainbike zijn ze dus tot mooie prestaties in staat. Van Empel kwam over de finish met een aanzienlijke voorsprong op Puck Pieterse, nog een bekende Nederlandse naam uit het veldrijden. De Belgische Alicia Franck werd zesde.

Een mooie ereplaats dus voor Franck, maar geen podiumplek. Die was bij de mannen wel weggelegd voor Jarne Vandersteen en Jens Schuermans. Vandersteen werd tweede, Schuermans derde. De winnaar bij de mannen was Samuel Gaze, een Nieuw-Zeelander van Alpecin-Fenix.