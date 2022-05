Selectie Jumbo bekend: minder tijdritkilometers, maar Dumoulin toch niet kansloos in Giro? "Toen was hij ook in de bergen fenomenaal"

Ook Jumbo-Visma heeft zijn selectie voor de Giro d'Italia bekendgemaakt. En daarbij toch ook wel een ex-winnaar.

Tom Dumoulin voert een sterk Jumbo-Visma aan voor de Giro, waar ook onder meer Affini en Foss deel van uitmaken.

Kan de Nederlander zijn kunststukje van een aantal jaren geleden nog eens opvoeren toen hij een eindzege pakte?

Dit jaar zijn er minder tijdritkilometers, maar een Dumoulin in topvorm kan veel: "Toen was hij ook in de bergen heel sterk en won op weg naar Oropa", aldus Renaat Schotte in De Tribune.