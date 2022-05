Straf: Belg klopt Contador, Basso, Indurain & co na solo van meer dan 100 kilometer

Op Mallorca was er afgelopen weekend de Granfondo 312, een koers over 312 kilometer - hoe kan het ook anders.

Uiteindelijk was er een Belgische eindwinst, in de vorm van Olivier Godfroid - ex-voetballer en nu al even een begenadigd fietser.

Ex-profs geklopt

Hij reed meer dan 100 kilometer solo en haalde het uiteindelijk voor landgenoot Job Sueters, terwijl Jakob Mignon vierde werd.

Met zijn prestatie klopte Godfroid heel wat ex-profs. Onder meer Alberto Contador, Sean Kelly, Ivan Basso, Miguel Indurain en Joseba Beloki waren op de afspraak.