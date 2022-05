Verwachte man wint het BK: "Opgelucht, want er was bijkomende druk"

Het BK bij de jeugd heeft voor ferme resultaten gezorgd op zondag. In alle reeksen werd het spannend en leuk. Alec Segaert bevestigde zijn favorietenrol.

De beloften bij de mannen maakten het héél erg spannend in Gavere, want Alec Segaert was uiteindelijk over 23 kilometer amper 1 seconde sneller dan Jonathan Vervenne.

Vooraf was Segaert de te kloppen man, maar hij maakte het dus spannend: "Ik ben heel opgelucht, want er was wel wat bijkomende druk omdat iedereen mij als de favoriet zag", aldus Segaert op de ploegwebstek.

Volgende doel: Roubaix

"Het was al geleden van bij de nieuwelingen dat ik een Belgische driekleur kon veroveren. De ambitie was winnen en ik ben dan ook blij dat het me gelukt is, ook al was het verschil toch vrij nipt."

"Het parcours in Gavere was met de vele bochten niet meteen op mijn lijf geschreven. Nu kijk ik verder naar mijn volgende grote doel, Parijs-Roubaix voor beloften."