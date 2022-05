🎥 Philippe Gilbert kreeg pintje van fan op slotklim en bespreekt beleving van laatste Luik-Bastenaken-Luik

Zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik zal Philippe Gilbert nog lang bijblijven. Een pintje bier krijgen tijdens de koers: dat overkomt je immers niet zo vaak.

Het was slechts één van verschillende bijzondere momenten voor Philippe Gilbert tijdens zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik. Achteraf verschenen een aantal video's online. Die bespreekt Gilbert in een filmpje op zijn eigen YouTube-kanaal.

"Al die mensen op La Redoute met een bordje waarop 'Phil' stond in hun handen en de mensen die me nog een duwtje in de rug gaven: dat was magnifiek", aldus een genietende Philippe Gilbert. "Op Roche aux Faucons kreeg ik een pintje bier aangereikt. Ik heb daar op sociale media veel reacties op gekregen. Het was een warm publiek."

Gilbert richt zich op het einde van het filmpje rechtstreeks tot zijn volgers. "Laat me gerust weten wat jullie favoriete moment was, want dat interesseert me ook." Jullie kunnen de video van het YouTube-kanaal van Gilbert hierboven bekijken.