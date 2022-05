De opvolging verzekerd: zoon van George Hincapie komt dicht bij top tien bij amateurs

De naam George Hincapie doet zeker nog wel een belletje rinkelen. De opvolging is verzekerd, want ook zijn zoon timmert nu aan een wielercarrière.

George Hincapie was prof van 1993 tot 2012. De Amerikaan was een goede klassieke renner en won in 2001 Gent-Wevelgem. In 2005 was hij ook de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne en won hij een Touretappe. Die zeges werden immers later geschrapt nadat Hincapie dopinggebruik bekende.

Neemt natuurlijk niet weg dat hij jarenlang wielrenner was vanwege zijn liefde voor de fiets en die deelt hij nu met zijn 13-jarige zoon Enzo. Cyclingnews meldt dat Enzo Hincapie enkele dagen geleden elfde werd in een amateurkoers in Athens, in de Amerikaanse staat Georgia.

STEUN VAN EX-PROFS

Straf aangezien het nog maar de derde wedstrijd van de 13-jarige Enzo was in die categorie. De weg naar een profcarrière is nog lang, maar er is dus wel een zeker potentieel aanwezig. Zijn vader was ook aanwezig om Enzo aan te moedigen, net als andere ex-profs als Christian Vande Velde en Bobby Julich.