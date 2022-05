Lotto Soudal 'haalt' de voorpagina met zijn Giroselectie: alles voor de sprintzeges

Bij Trek-Segafredo waren ze creatief bij de aankondiging van hun Giroselectie. Bij Lotto Soudal zullen ze gedacht hebben: "Wij kunnen dat ook." Ze geven de namen van de 8 renners op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport, die hier voor de gelegenheid La Gazzetta della Lotto Soudal heet.

In de selectie is Caleb Ewan de kopman. Hij moet voor de nodige sprintzeges en World Tourpunten zorgen. Roger Kluge, Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann bemannen zijn sprinttrein. Thomas De Gendt zal de vroege vlucht onder controle houden om het tot een sprint te laten uitkomen.

In de bergen rekent Lotto Soudal op Harm Vanhoucke, Matthew Holmes en Sylvain Moniquet die zijn debuut maakt.

📰 Hot of the press: it's a special issue of La Gazzetta today 👀



Who else is excited for the 105th #Giro, starting this Friday? 🙌 pic.twitter.com/f3Lspwdvts