Renner die verantwoordelijk was voor val van onder meer De Lie excuseert zich: "Dit was nooit mijn intentie"

Een val hield De Lie van een ritzege in de Vierdaagse van Duinkerke. De renner die verantwoordelijk was voor de valpartij, kwam achteraf met excuses.

Dat was Sam Welsford van DSM, die in de Ronde van Turkije nog zegevierde door in een sprint Jasper Philipsen te verslaan. Ook in de Vierdaagse van Duinkerke kon Welsford aanvankelijk vieren, maar de Australiër zou gedeclasseerd worden voor zijn manoeuvre in de massasprint. Bij Lotto vonden ze dat moedwillig. Dat wordt door de renner in kwestie ontkend.

"Eerst en vooral hoop ik dat iedereen die betrokken was bij de valpartij oké is. Het is nooit mijn intentie om iemand neer te doen gaan of een val te veroorzaken", schrijft Welsford op Twitter. "Het is moeilijk om controle te houden wanneer je in een sprint aan 70 kilometer per uur contact maakt. Jammer genoeg was de val daarvan het gevolg."

2/2 Again it wasn’t my intention so I apologise for what happened and sincerely hope all involved are ok. — Sam Welsford (@sam_welsford) May 3, 2022

"Nogmaals, dit was niet mijn intentie, dus ik excuseer mij voor wat er gebeurd is", benadrukt de snella man van DSM. "Ik hoop oprecht dat alle betrokkenen het ok stellen."