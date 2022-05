Biniam Girmay na zijn 2e plaats in de Giro: "Ik zat op mijn limiet"

Biniam Girmay is tevreden na zijn 2e plaats in zijn debuut in een grote ronde. "Ik heb nog nooit zo'n sprint gereden", klinkt het bij Sporza.

Het was het debuut van Biniam Girmay in een grote ronde en bijna had hij de ritzege en roze trui te pakken, maar Mathieu van der Poel kon hem nog remonteren in de laatste meters. "Ik heb nog nooit zo'n sprint gereden en ik zat op mijn limiet", vertelt hij aan Sporza. "Maar ik ben tevreden met het resultaat. Zondag is er een nieuwe kans en dan is het waarschijnlijk een massaspurt." Dankzij zijn 2e plaats is Girmay de leider in het jongerenklassement. Two champs ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ‘ #Giro ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ pic.twitter.com/yJE8YhjNnV — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 6, 2022