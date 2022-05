Hersenschudding voor De Lie na gevaarlijke sprint, nu is er hoopgevend nieuws over terugkeer in peloton

Arnaud de Lie werd afgevoerd naar het ziekenhuis na zijn zware val in de Vierdaagse van Duinkerke. Hij liep een hersenschudding op, maar zal snel terug in competitie zijn.

Het was schrikken om te zien hoe Arnaud de Lie in de sandwich werd genomen in de massasprint in de 1e rit van de Vierdaagse van Duinkerke en uiteindelijk ten val kwam.

14 & 15 mei

Hij viel letterlijk over de streep en moest naar het ziekenhuis en had onder meer een lichte hersenschudding opgelopen.

De Lie startte niet meer in de tweede etappe, maar zal snel terug in competitie uitkomen. Op zaterdag 14 mei zal hij de GP de Morbihan rijden, een dag later staat de Tro Bro Léon op zijn programma - op voorwaarde dat zijn hersenschudding voorspoedig blijft evolueren.