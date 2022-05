Lawrence Naesen over sprints: "Niet zo makkelijk als het er op tv uitziet" en "Niet als een ezel 20 man doen vallen"

Lawrence Naesen wil in de Giro zijn kans gaan in de sprints. Het is allemaal achter niet zo makkelijk om op dit niveau een topuitslag uit de brand te slepen.

In een interview met Wielerkrant verduidelijkt Lawrence Naesen wat zijn rol zal zijn. "Ik zal wat aan de zijde van Félix Gall rondrijden. Ik denk zeker wel dat hij een mooie prijs kan rijden. Dat hoop ik, tenminste. Iedereen verschijnt met goede benen aan de start. Ik ga zelf mijn kans in de sprints en zal voor Andrea Vendrame rijden als het een lastige sprint is."

Zelf wil Naesen dus ook wel zijn ding doen in de spurts. Wat kan hij daarvan verwachten? "Ik heb geen idee, dat zal ik pas achteraf kunnen zeggen. Het is allemaal niet zo makkelijk als het er op tv uitziet. Kijk maar naar die sprint in Duinkerke met die valpartij. Als je ergens op een plek vastzit in een sprint aan zestig per uur, ga je niet als een ezel naar voor rijden en twintig man doen vallen."

Ik weet al lang van mezelf dat ik in de sprint iets kan

Alles valt en staat dus met de positionering. "Als ik op een goede plek zit en kan sprinten, zit er wel een mooi resultaat in." Vorig jaar plaatste Naesen zich tweemaal bij de beste vijftien in een massasprint. "Ik weet al lang van mezelf dat ik in een sprint wel iets kan. Het is alleen niet zo makkelijk om vooraan te zitten, daar te blijven en dan ook nog eens een prijs te rijden tegen de beste sprinters."