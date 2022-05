Mathieu van der Poel na ritwinst in Giro: "Ongelooflijk dat ik na het geel nu ook het roze heb"

Mathieu van der Poel leeft op een wolk na zijn ritwinst in de Giro. "Morgen ga ik mijn leiderstrui proberen te verdedigen", zegt hij.

Na zijn ritwinst in de Giro heeft Mathieu van der Poel nu ook het roze. "Ongelooflijk dat ik na het geel nu ook het roze heb.", zegt van der Poel.

"De positionering op de slotklim was cruciaal. Het was moeilijk, want ik geraakte een paar keer ingesloten. Het kostte veel energie om de vluchters bij te halen. Op het einde ben ik dan beginnen te sprinten, maar het was nipt. Mijn benen begonnen vol te lopen."

Morgen is er een korte tijdrit. "We zullen zien wat die morgen brengt", zegt van der Poel. "Ik ga alleszins mijn leiderstrui verdedigen."