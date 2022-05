Dit jaar geen Lorena Wiebes maar wel andere Nederlandse van DSM aan het feest in GP Eco-Struct

In de derde GP Eco-Struct waren alle ogen gericht op Lorena Wiebes van DSM, want zij had de vorige twee edities gewonnen. Deze keer was een land-en teamgenote van haar aan het feest.

Bij de derde editie van de Belgische eendagskoers kon de organisatie pronken met een 'promotie': de GP Eco-Struct was voor het eerst een koers van 1.1-categorie. Wel nog hetzelfde in vergelijking met vorige jaren: de wedstrijd van en naar Wichelen draaide uit op een sprint. TWEE DSM-RENSTERS OP PODIUM Lorena Wiebes was dus topfavoriete, maar ook haar teamgenote Charlotte Kool heeft snelle benen. Dat demonstreerde de 23-jarige renster haarfijn: het was dus Kool die als eerste over de streep kwam. Wiebes werd nog derde, zo had DSM twee rensters op het podium. Enkel Rachaele Barbieri van Liv Racing wist zich tussen hen beide te positioneren: de Italiaanse kwam dus als tweede over de streep.