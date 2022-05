Oliver Naesen zet beste uitslag uit 2022 neer en ziet nog kansen voor eindzege: "Zal aankomen op bonificatieseconden"

Met zijn beste uitslag uit 2022 komt Oliver Naesen weer boven water. Zelfs de eindzege in de Vierdaagse van Duinkerke is nog mogelijk.

"We wisten dat dit een moeilijke en beslissende rit zou zijn", zei Naesen aan de aankomst in Cassel na de vijfde rit in de Vierdaagse van Duinkerke. "Voor mij was dit het doel van de week. Sinds de eerste rit hebben veel renners bonificatieseconden gepakt. Wij hadden nog geen geluk wat dat betreft. Het was dus nodig om onze kaarten op tafel te leggen."

VOLDOENING OVER WERK VAN DE PLOEG

Dat deden ze ook bij AG2R. Naesen werd tweede in de rituitslag, wat hem ook op de tweede plek doet belanden in het klassement. "Dat is niet echt wat we wilden. Al is er tegelijkertijd een enorme voldoening, want de ploeg pakte het op de juiste manier aan. De jongens werkten heel hard, vooral Damien Touzé, die ook de top tien binnenkomt."

Naesen staat bij aanvang van de slotrit op vier seconden van leider Gilbert: het kan dus nog. "Er zijn nog altijd mogelijkheden, maar het zal niet makkelijk worden, want het gaat aankomen op de bonificatieseconden. Je mag geen fout maken. In Parijs-Roubaix was ik in grote vorm, maar had ik pech. Hier kom ik stilaan op toerental, de benen zijn goed, en dat is een goed teken voor de rest van het seizoen."