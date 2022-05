Regenboogtrui van Eddy Merckx wordt geveild voor onderzoek naar de zeldzame ziekte van zijn kleindochter

Een van de regenboogtruien van Eddy Merckx wordt geveild. Die veiling behoort tot de inzamelingsactie van zijn zoon Axel Merckx. Dat om zo veel mogelijk geld te verzamelen om onderzoek te doen naar de zeldzame ziekte die Athina Merckx heeft.

In februari 2019 werd er in de knie van Athina Merckx een tumor ontdekt. Dat schrijft haar vader Axel Merckx op zijn website waarop je kan doneren om zo geld in te zamelen voor onderzoek naar de zeldzame ziekte die Athina Merckx heeft. Zij heeft Desmoid Fibromatosis. Maar 2 tot 4 miljoen mensen over de hele wereld lijden aan die ziekte en die ziekte krijgt weinig aandacht.

Op Instagram heeft Axel Merckx laten weten dat een van de regenboogtruien van zijn vader worden geveild. Het minimumbedrag is 500 dollar. Philippe Gilbert heeft al laten weten dat hij 10.000 euro biedt voor die trui.

FIETSTOCHT

Ook kan er geboden worden op trainings- en wedstrijdshirt van Tao Geoghegan Hart. Het startbedrag is daar 250 dollar. Hart reed in het verleden nog voor de opleidingsploeg van Axel Merckx. Van beide shirts worden de winnaars bekendgemaakt op de laatste dag van de Giro. Dat is op 29 mei.

Op die website van Axel Merckx spoort hij ook aan om een fietstocht op 10 juli samen met hem te rijden. Dat ingezamelde geld gaat naar de Desmoid Tumour Foundation of Canada.