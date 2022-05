Gerben Thijssen na zijn 1e profzege: "Het vertrouwen is er weer"

In de Vierdaagse van Duinkerke won Gerben Thijssen in de slotrit zijn 1e profkoers. Voor hem was de ontlading groot. "Het vertrouwen is er weer", zegt Thijssen aan Wielerflits.

Gerben Thijssen won zondag met de slotetappe in de Vierdaagse van Duinkerke zijn allereerste profkoers. Voor hem was de ontlading groot. "Ik heb al mijn frustraties van de afgelopen jaren in die laatste 300 m eruit gesprint", zegt hij aan Wielerflits.

Die frustraties komen van een val tijdens de Zesdaagse van Gent in 2019 en van altijd net niet: "Ik ben 2e geëindigd in een rit in de Vuelta. Net als in de Gooikse Pijl. Ook eerder in Duinkerke eindigde ik in een paar ritten op het podium, maar telkens was het net niet. Telkens omdat ik te laat aanzette, maar in Duinkerke viel alles in zijn plooi."

Voor Thijssen heeft het ook te maken met vertrouwen. "Ik had schrik om af te gaan", zegt hij daarover. "Maar Boy van Poppel vertrouwde in mij en we stelden elke dag nieuwe doelen. Ik voelde dat hij mij vertrouwde."

Thijssen voelt zich ook goed bij Intermarché-Wanty-Gobert: "Ze letten heel goed op de details. Er werd mij aangeraden om met bredere tubes te rijden in Duinkerke. Om zo meer risico's in de bochten te kunnen nemen."