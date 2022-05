Olav Kooij is de snelste in de 1e rit van de Ronde van Hongarije

Olav Kooij heeft de 1e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint.

De 1e etappe in Hongarije vertrok in Csakvar en kwam bijna 200 km later aan in Szkesfehervar. Onderweg ging het over glooiende wegen met 3 keer dezelfde klim. In de vroege vlucht met 5 renners zaten ook 2 Belgen: Aaron Van Poucke en Jens Reynders. Ze kregen maximaal 2,5 minuten. Pas in de slotkilometers werd de vlucht gegrepen. De uiteindelijke massasprint werd gewonnen door Olav Kooij. Elia Viviani reed als 2e over de streep. Kooij is ook de 1e leider.