🎥 Démare wint millimetersprint in zesde etappe van de Giro d'Italia

Het peloton pakte een duidelijke snipperdag, want de rit duurde drie kwartier langer dan voorzien. Diego Rosa was de man die toch wat vuur bracht door voor een heel lange vlucht te kiezen.

Dat hield hij vol tot net geen 30 kilometer van de finish. De sprinters konden zich opmaken voor een nieuwe kans op een ritzege.

Cavendish werd van te ver afgezet, waardoor Caleb Ewan op weg leek naar de zege. Démare kwam echter opzetten en na de fotofinish werd hij uitgeroepen tot winnaar.

Mark Cavendish kwam als derde over de meet, Girmay werd vierde. Edward Theuns was eerste Belg op de tiende plaats.

🚴🇮🇹 | Iedereen is boos, iedereen zit elkaar dwars. Wie wint? Het is nipt, het is weer Démare! 🙌🇫🇷 #Giro



