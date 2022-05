'Jasper Stuyven en Trek-Segafredo akkoord over nieuw meerjarig contract'

Jasper Stuyven zal wellicht ook de volgende jaren bij Trek-Segafredo rijden. Een akkoord tussen beide partijen is bereikt, melden de Vlaamse kranten.

Zowel Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad berichten over de contractverlenging van Jasper Stuyven. Het huidig contract van de Leuvenaar loopt af aan het einde van het wielerseizoen. Andere lucht opsnuiven was dus ook een mogelijkheid, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren.

AL JAREN BIJ TREK

Stuyven zou met Trek-Segafredo een overeenkomst bereikt hebben om er nog drie seizoenen bij te doen. Nu reeds is Stuyven bezig aan zijn negende seizoen bij het merk Trek. Het mag duidelijk zijn dat hij er zich uitstekend in zijn vel voelt.

Het is dus ook in het shirt van Trek-Segafredo dat Stuyven de voorbije jaren een duidelijke stap voorwaarts zetten in zijn carrière, met overwinningen in de Omloop in 2020 en in Milaan-Sanremo in 2021.