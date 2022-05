Twee keer prijs voor Koen Bouwman: "Wat moet ik daarmee aanvangen?"

Koen Bouwman heeft in de zevende rit van de Giro een dubbelslag gepakt. Hij nam de ritwinst én de bergtrui mee.

Jumbo Visma had een prachtige dag in de Giro d’Italia. Ritwinst voor Bouwman, met dank aan Tom Dumoulin. Ook de bergtrui was voor Bouwman.

"Het is ongelooflijk. Dit is pas mijn tweede profoverwinning", zei Bouwman achteraf. "Dit is veruit de mooiste overwinning in mijn carrière. In de laatste 10 kilometer besefte ik dat ik zo'n kans niet snel meer zou krijgen. Ik heb alles gecounterd, van kilometer 7 tot kilometer 3. Het is ongelooflijk om het zo af te maken."

Met dank aan Tom Dumoulin die de sprint aantrok. "De sleutel van dit succes is dat Tom kon terugkeren. Hij is blijven knokken. Dat hij de laatste drie kilometer, als Giro-winnaar, voor mij op kop rijdt als een simpel knechtje dat kan ik niet beschrijven. Het is gewoon super mooi."

De bergtrui kwam er ook nog bij, al weet Bouwman niet wat hij daarmee moet aanvangen. "Wat ik daarmee ga doen? Ik weet het eigenlijk niet. Op de Etna had ik een super goed gevoel, maar bleef ik bij de kopmannen. Vandaag heb ik mijn kans met beide handen gegrepen."

"Het zou kunnen dat ik de trui nu ga verdedigen, misschien dat ik nog wel mee ga in ontsnappingen. Hopelijk is dat met een paar jongens van de ploeg zodat ik hun ook aan dagsucces kan helpen. Maar dit pakken ze me nooit meer af."