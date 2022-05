🎥 Groenewegen is sneller dan Jakobsen en pakt overwinning in Ronde van Hongarije

De Ronde van Hongarije of de Ronde van Nederland? Na Olav Kooij en en Fabio Jakobsen heeft een andere Nederlander een ritoverwinning gepakt.

Dit keer was Dylan Groenewegen de snelste in de massasprint in Hongarije. De Nederlander van BikeExchange haalde het voor Fabio Jakobsen en Rudy Barbier in de sprint. Sasha Weemaes van Sport Vlaanderen-Baloise werd de vorige twee etappes nog derde maar viel nu net naast het podium.

🚴🇭🇺 | Welke Nederlander had er nog niet gewonnen in Hongarije? Groenewegen... Opgelost! 🙌🇳🇱 #TourdeHongrie



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/cZmL8EYQYC — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 14, 2022

Na vier massaspritns krijgen morgen de klimmers hun kans om voor de zege te gaan in de 5e en laatste etappe in Hongarije. Dan kijken we vooral naar Lutsenko en Konrad.