Comeback helpt Tom Pidcock nog aan tweede plek in shorttrack Nové Město, Neff wint bij de vrouwen

De mountainbike-avonturen van Tom Pidcock gaan verder, in Nové Město. In de shorttrack werd de Brit tweede en dat was niet zo voor de hand liggend.

Het hele pakket bleef in de eerste tien ronden zowat samen. Op de klim richting de finish spatte het dan toch uiteen. Tom Pidcock moest van ver terugkomen. Dat zag er niet zo goed uit voor de olympisch kampioen, maar hij perste er nog een comeback uit en werd nog tweede. Enkel de Duitser Luca Schwarzbauer kon hij niet meer terughalen. Filippo Colombo maakte het podium bij de mannen compleet. Overigens nog een eervolle vermelding voor een Belg. Pierre De Froidmont deed het erg verdienstelijk in de shorttrack in Nové Město. Hij hield er uiteindelijk een twaalfde plaats aan over. © photonews Bij de vrouwen kwam het in de shorttrack tot een sprint van een tiental rensters. Met Jolanda Neff won een naam die u ook wel kent uit het veldrijden. De Zwitserse rekende af met de Australische Rebecca McConnell en de Zweedse Jenny Rissveds.