Duitse ex-renner de volgende jaren geweerd uit sportwereld voor aandeel in een dopingzaak

Een dopingzaak kan ook na de carrière van een renners nog nazinderen. De persoon in kwestie kan bijvoorbeeld geweerd worden uit de sportwereld.

Dat is wat er gebeurt met Danilo Hondo, toch voor een bepaalde termijn. De voormalige sprinter was betrokken bij Operatie Aderlass. Hondo was als renner geregistreerd in Zwitserland en daarom boog het Zwitserse sporttribunaal zich over de zaak.

VERMINDERDE STRAF

Het Zwitserse olympisch commitée laat weten dat Hondo vanwege zijn medewerking en zijn bekentenis over dopinggebruik een verminderde straf heeft gekregen. Die straf houdt een oorspronkelijke ban in om in de sportwereld te werken van twee jaar, met terugwerkende kracht vanaf september 2019. Daar komt nog eens een schorsing bij van vijf jaar.

Hondo had in een interview met de Duitse tv-zender ARD toegegeven dat hij van 2011 tot het einde van zijn carrière in 2014 doping had gebruikt.