Romain Bardet en Juliette Labous tot 2024 bij DSM

Er waren gisteren al geruchten, maar vandaag is het officieel: Romain Bardet blijft langer bij Team DSM. Ook Juliette Labous heeft bijgetekend. Ze blijven allebei tot het einde van 2024. Het team wil naar de toekomst toe op een stevige basis voortbouwen en ze zien hen als een van de fundamenten daarin.

"DSM is de ideale omgeving voor mij", zegt Bardet, die op dit moment in de Giro zit. "Het voelt heel natuurlijk aan om te blijven. Ik heb hier al grote stappen gezet."

#RomainExtends 🇫🇷 💬"It feels super natural to stay; I made some great steps here, it's really the right environment for me." - @romainbardet We're delighted to confirm our #Giro GC contender Romain extends through until 2024. We're looking forward to more successes, Romain!💪🏻

Hetzelfde klinkt bij Labous: "Ik voel me thuis bij DSM. Hun filosofie pas echt bij mij en het eerdere werk dat we samen al hebben gedaan, kunnen we nu verderzetten."

#JulietteRenews🇫🇷



💬“I feel at home in the team environment. The philosophy really fits me and this is just going be the continuity of the work we’ve done together since 2017.” - @juliettelabous



We're thrilled to continue our journey together until at least 2024, Juliette! 👏🏻