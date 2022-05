De Nationale Loterij komt met opvallende uitspraken over Lotto Soudal en Lelangue

Het lijken bij Lotto Soudal geen leuke tijden te zijn, maar de CEO van de Nationale Loterij is het daar niet allemaal mee eens.

Jannie Haek, CEO van hoofdsponsor De Nationale Loterij, zegt nog volmondig achter het beleid van John Lelangue bij Lotto Soudal te staan.

“Volmondig, zelfs. Wat we van zijn beleid vinden, daarop is het antwoord: genuanceerd. Het is geen gemakkelijke opdracht in zeer moeilijke omstandigheden”, vertelt Haek in Het Laatste Nieuws.

De transfers van Degenkolb en Gilbert waren geen fantastische zaak. “Waarschijnlijk niet, maar waren die transfers zonder blessures wel meegevallen, was John een held geweest. Hadden we gehoopt dat het beter was?”

De Nationale Loterij is ook sponsor van Union in het voetbal. “Ja, maar we zijn ook shirtsponsor van voetbalclub Union. Zitten wij in zak en as dat ze geen landskampioen geworden zijn? Neen. Als ik zou mogen kiezen tussen sponsor zijn van Union of de plaats van Unibet afpakken op het shirt van Club Brugge, ik zou niet willen ruilen. Ik ben blij met de resultaten en zeker het imago van Union.”