Lawrence Naesen laat het hier niet bij: "Ga het gewoon blijven proberen"

Lawrence Naesen koos dinsdag voor de vroege vlucht in de tiende etappe van de Giro d'Italia.

Lawrence Naesen koos het hazenpad, samen met Bais en De Marchi. Naesen en Bais werden op 25 kilometer van het einde gegrepen, De Marchi vijf kilometer verder.

"Ik had zo'n beetje gehoopt op een zelfde scenario als vorig jaar in de etappe na de rustdag", zei Naesen op de kanalen van AG2R-Citroën.

"Toen kreeg de vroege vlucht wel een kans (en werd hij tiende, red.), maar deze keer was dat niet het geval. Ik hoopte dat we weg zouden geraken met een groep van 8 of 10 renners, maar toen ik aanviel, kreeg ik slechts twee renners met me mee. Dan wordt het moeilijk."

"Het eerste uur was het echt 'full gas' om dat kloofje op het peloton te kunnen slaan en vooruit te blijven, daarna was het 'à fond' tot het eind. In het peloton was het wellicht een dagje vakantie die eerste 100 km, bij ons was het wat lastiger. Het is niet gelukt vandaag. Jammer, maar ik ben hier om me te tonen en ga het gewoon blijven proberen. Ik zie wel waar ik dan eindig."